الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة السعيد: هناك أزمة ثقة بالداخل الإسرائيلي والوقت ليس في صالح نتنياهو

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن هناك أزمة ثقة في الداخل الإسرائيلي، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعلن وقف التعديلات المثيرة للجدل، بل أجلها بحثا عن مزيد من التوافق سواء داخل الحكومة أو مع الأحزاب الأخرى.

وأضاف لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كلما تمادى نتنياهو والائتلاف الحاكم في المضي قدما لتمرير هذه التعديلات المثيرة للجدل، فإن سقف المطالب في الشارع يرتفع، في اليومين الماضيين ارتفعت مطالب المتظاهرين من وقف التعديلات وحتى وضع دستور للبلاد، حيث لا يوجد دستور لإسرائيل.

وأوضح أن نتنياهو في موقف حرج للغاية، وحاول تهدئة الشارع لكنه فشل، ويدرك تماما أن إلغاء التعديلات يجعله يخسر دعم الأحزاب الصهيونية الدينية وبالتالي يتفكك الائتلاف الحاكم، فنتنياهو وحزب الليكود هما الخاسر الأكبر من هذه المظاهرات.

ولفت إلى أن نتنياهو سيصطدم بمزيد من التعنت والضغط عليه من الأحزاب الدينية، وشخصيات مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير المالية ووزير القضاء وغيرهم من الشخصيات المتشددة في الحكومة، لأنهم يدركون تماما أن تلبية مطالب المحتجين يعني تفكك الائتلاف الحاكم والدعوة لانتخابات جديدة.
 

أسامة السعيد بنيامين نتنياهو إسرائيل حزب الليكود

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بعد الفاصل

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