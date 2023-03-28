الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

لوسي تكشف تفاصيل أزمتها مع فريق مسرحية «الحفيد»: «أرفض الإيماءات الخارجة»

لوسي
لوسي

كشفت الفنانة لوسي، تفاصيل أزمتها الأخيرة مع فريق مسرحيتها الأخيرة "الحفيد"، والتي تم عرضها على المسرح القومي.

أرفض الإيماءات الخارجة

وقالت لوسي، خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لم يحدث أن كان هناك ألفاظًا خارجة، لكنها ترفض الإيماءات الخارجة لأن لديها عائلة، ويجب أن نرتقي، ولكن حدث خروج عن النص، وكان هناك أسلوب تعامل مختلف.

وأضافت، أنه خلال الحوار كان يجب أن تقول جملة ويرد أحد الممثلين عليها، ولكنه كان لا يمنحها الفرصة لتقول جملتها بالرغم من أهميتها، مؤكدة أنها تؤمن بالخروج عن النص، ولكن في إطار الأدب والبعد عن الألفاظ الخارجة.

وأشارت لوسي إلى أن العرض كان على خشبة المسرح القومي بقاعة سميحة أيوب، وكان يتم تقديم نموذجا مزدوج بين أم العروسة والحفيد، ولم يكن هناك داعي للخروج عن النص، وكل الفنانين موهوبين، مؤكدة أنها يصعب عليها أن ترى فنان موهوب يؤذي نفسه وهو ما رفضته ونشبت مشادة على المسرح.

لوسي الحفيد ألفاظا خارجة خشبة المسرح القومي قاعة سميحة أيوب

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