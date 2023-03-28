الأزهري: الشيخ آدم الإلوري كانت منزلته بالغرب الإفريقي كالشيخ الشعراوي لدينا

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الدولة للشئون الدينية، إن شخصية اليوم جاءت من الغرب الإفريقي ومن نيجيريا بالتحديد، وهي لإمام كبير كانت محصلة حياته ونتيجة جهاده وصدقه وصبره على العلم والتعليم وإداركه لهموم بلاده أن يحظى باهتمام كبير.

3 شخصيات في العقود الأخيرة أثروا بالغرب الإفريقي

وأضاف خلال لقائه في برنامج "رجال صدقوا"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذه الشخصية كانت منزلتها مثل منزلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لدى المصريين، وهو الشيخ آدم بن عبدالباقي الإلوري، وكان واحدًا من 3 شخصيات في العقود الأخيرة نجحت أن تشكل في الغرب الإفريقي قيمة عليا.

وتابع، أن أسبقهم الشيخ عثمان بن فوديو، وهو اسم أسطوري في الغرب الإفريقي بأكمله، وكان بالغ الضخامة في أثره ويأتي في هذا مثل هذا التأثير في القلوب الشيخ إبراهيم الياس، ووالده جاء من السنغال وتعلم في الأزهر الشريف.