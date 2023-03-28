الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة فى البحيرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى– سبق اتهامه فى قضية "سلاح نارى"  ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا) يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبراخيت. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش – سلاح أبيض"سنجه" – كمية لمخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الأبتريل – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن  نشاطه الإجرامى، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى.. تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصر إجرامي إطلاق النيران البحيرة الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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