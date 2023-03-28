الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض كتاب برايل لذوي الهمم

جابب من الحدث
جابب من الحدث

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم "معرض كتاب برايل" والذى نظمه مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بالجامعة بالتعاون مع مركز رؤية للإعاقة البصرية، يرافقه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز وسحر شنيف رئيس مجلس إدارة مركز رؤية للإعاقة البصرية.

وأكد عبد الخالق أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، تسعى الجامعة الي توفير أفضل سبل العناية بهم، ومنحهم فرص متقاربة من التعليم والمعرفة، وذلك تطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز،  مشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم هذا المعرض الذي يلبي احتياجات الطلاب ذوي الاعاقة 
في التدريب على طريقة برايل ورسم البهجة على وجوههم.

وأوضح الدكتور خالد عمران الجامعة تعمل دائما على تطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى.

وذكر الدكتور عماد الصوينع أن المعرض تم تنفيذه بالتعاون بين مركز نور البصيرة  ومركز رؤية للإعاقة البصرية بهدف تعريف الطلاب بطريقة برايل الخاصة بالكتابة والقراءة للمكفوفين، مضيفاً أن المعرض اشتمل على العديد من الكتب المطبوعة بطريقة برايل فضلاً عن المصحف الشريف.

وأضافت الدكتورة سلمى عبد المنعم أنه خلال فعاليات المعرض استعرضت سحر شنيف الهدف من المعرض وما يتضمنه من فعاليات، لافتة إلى أن تم تنفيذ عدد من المسابقات بين الطلاب ذوى الإعاقات البصرية فى سرعة الكتابة والقراءة بطريقة برايل وغيرها.

احتياجات الطلاب ١٠٠ طالب استعرض أصحاب الهمم والقدرات إكتشاف مواهبهم الاجتماعي الاستغلال الإعاقات البصرية الجهود المبذولة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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