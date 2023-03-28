الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يباشر أعماله بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سير العمل وإجراءات انتقال العاملين بالوزارة الى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ومباشرة الموظفين لأعمالهم بها.

وحرص القصير على المرور على كافة العاملين بديوان الوزارة بالقطاعات والإدارات والاقسام المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، ومدى  توفير كافة سبل الراحة والدعم للعاملين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الزراعة، الى أهمية العمل على تطوير الأداء ومواكبة التحديث، بما يليق بالجمهورية الجديدة، والتنمية التي تشهدها مصر حاليا، مشددا على ضرورة التركيز  على عمليات التدريب وبناء قدرات العاملين وصقل خبراتهم لمواكبة التطور الجديد في منظومة العمل الإداري لضمان أداء إداري في بيئة عمل متطورة.

وأضاف القصير أن ذلك يأتي في ضوء التمهيد لانتقال جميع العاملين بالوزارة الى العاصمة الادارية الجديد، ومباشرة أعمالهم بشكل كامل.

وباشر وزير الزراعة أعماله منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، من مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما التقى عدداً من قيادات الوزارة، لمتابعة عدد من الملفات الهامة، والموضوعات المتعددة.

 

وزير الزراعة يباشر أعماله ويتفقد سير العمل والعاملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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