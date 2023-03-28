كورتوا يتحدث عن علاقته بفلورنتينو بيريز ودعوته لحفل زفافه

تحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، عن علاقته بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، مشيرًا إلى أنه دعاه لحضور حفل زفافه.

ويلعب تيبو كورتوا ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انتقاله من نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018؛ ولعب كورتوا 213 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وخرج في 84 مباراة بشباك نظيفة.

وقال كورتوا في تصريحات لصحيفة ماركا: "دعونا فلورنتينو بيريز لحضور حفل زفافنا، ونتمنى أن يحضره".

وأضاف: "أتعايش بشكل جيد، هو الرئيس ويريدنا أن نحقق الفوز أنا معجب بأسلوبه إنه قريب منا ولا يفوت مباراة وهو شيء لم أره في أي مدير من قبل، إنه يطلب الكثير من اللاعبين ولكنه رئيس عظيم".

وأكمل: "لقد حقق كل شيء، لا نتراسل على الواتس آب، الأمر ليس كذلك ولكننا نتحدث قبل وبعد كل مباراة، دائمًا يتحدث مع صديقتي، ومع عائلات اللاعبين الآخرين".

وبدأ كورتوا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق جينك البلجيكي وتم تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف عام 2007، ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف العام التالي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2009، ثم انتقل لنادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011، وخرج لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني معارًا في نفس الفترة وعاد للبلوز بعد 3 سنوات.

في مجمل مسيرته، لعب كورتوا 566 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 232 مباراة، وتلقت شباكه 528 هدفًا.

ويمثل كورتوا منتخب بلجيكا منذ 15 نوفمبر 2011، وكانت مباراته الدولية الأولى أمام منتخب فرنسا وانتهت بالتعادل سلبيًا بدون أهداف، ولعب 101 مباراة بقميص منتخب بلجيكا، وخرج بشباك نظيفة في 51 مباراة، وتلقت شباكه 78 هدفًا.