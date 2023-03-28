ضبط 81 عبوة أدوية منشطة مهربة جمركيا في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لحيازته كميات من المنشطات المحظور تداولها بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يقوم خلالها المعلن الترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد القائم على إدارة الصفحة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وتبين أنه يعمل مندوب بشركة شحن بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزته على 81 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وبمواجهته اعترف بعرض المنشطات المحظور تداولها داخل البلاد للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.