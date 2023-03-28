مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بمشروعات المرافق والتطوير الجارية بمدينة بدر

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بتفقد مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600 مم، لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

وخلال الجولة، تابع مسئولو الإسكان أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تتخطى ٦٥%، وتتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لترا/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على خزانين سعة الخزان الواحد 10 آلاف م3، ومبنى لعنبر الطلمبات ومولد وخزان وقود ومبانٍ (ورشة ومخزن ومبانٍ إدارية وعنبر الكلور ومبنى المسجد)، وتوفر المحطة 180 ألف م3 من المياه/ يوم، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم.

وقام المهندس عمار مندور، بتفقد أعمال تطوير مدخل ومخرج المدينة، حيث يجري حالياً توسعة وتطوير مخرج المدينة اتجاه القاهرة، بجانب تطوير مدخل المدينة بعد نزلة الكوبري مباشرة، وتشمل الأعمال تطوير الجدارية بإعادة الدهان، وإنارتها، كما تم زراعة منطقة بمسطح حوالي 4 آلاف متر، لتكون واجهة مميزة لدخول مدينة بدر، وذلك في إطار خطة الجهاز لتطوير وتوسعة مداخل ومخارج المدينة والميادين كافة، ولا سيما بعد الانتهاء من تطوير ميدان الهرم بمدينة بدر.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عمار مندور، اصطفاف معدات النظافة الخاصة بالحي الثاني، لمتابعة تنفيذ أعمال النظافة طبقاً للمواصفات الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وذلك بحضور المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولي الجهاز، حيث تم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشاريع الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.

وتابع المهندس عمار مندور، أعمال تنفيذ جراج سيارات وممشى وتراك دراجات في المسافة من ميدان الجامعة الروسية حتى مدرسة نجيب محفوظ أمام الحي الثالث المجاورة الأولى، على الشارع الرئيسي بطول كيلومتر، وذلك لتخفيف الضغط المروري أمام المحال الموجودة بالشارع الرئيسي من ميدان الجامعة الروسية حتى ميدان الكولدير.

وأوضح "مندور" أنه جارٍ تنفيذ جراج سيارات بعرض 5 أمتار ثم رصيف بعرض 1 متر، ثم ممشى وتراك دراجات بعرض 3 أمتار من الخرسانة المطبوعة الملونة، ثم رصيف بعرض 1 متر، وتم عمل ازدواج لكشافات الكهرباء لإضاءة الطريق الرئيسي وكذلك أعمال التطوير، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من الأعمال سيتم دهان الخرسانة المطبوعة، وتنفيذ الإرشادات اللازمة لمرور الدراجات والمشاة وتشجير المنطقة المتبقية بالكامل.

وأضاف أنه يتم رفع كفاءة الطرق والأرصفة وتنفيذ مناطق خضراء لخدمة قاطني المدينة بما يتماشى مع رسالة وزارة الإسكان في تنفيذ مدن حضارية حديثة، وأن هناك خطة لأعمال التطوير فى جميع الأحياء بالمدينة، مناشداً المواطنين الحفاظ عليها، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الالتزام بزيادة معدل الأداء.