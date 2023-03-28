الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل فتاة داخل منزلها في حدائق القبة

جثة فتاة
جثة فتاة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل منزلها في حدائق القبة. 

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من مفتش الصحة يفيد بأنه في أثناء الكشف الظاهري على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة اشتبه في وفاتها جنائيا، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين العثور على جثة فتاة تدعى منال. ع، في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنَّ المتوفية ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات خارجية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة.

وتبين العثور على متعلقاتها الشخصية كاملة، وبسؤال أسرتها لم تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

القاهرة جثة فتاة حدائق القبة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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