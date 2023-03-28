هل تعاني من اصفرار الأسنان؟..5 أسباب تجعلك تجرب وصفات لتبييضهم

بمرور الوقت ، يمكن أن يتغير لون الأسنان بسبب عوامل مختلفة مثل الشيخوخة، واستهلاك المشروبات أو الأطعمة ذات الألوان الداكنة ، التدخين، أو سوء نظافة الفم.

يعد تبييض الأسنان إجراء تجميلي شائع يمكن أن يساعد في استعادة اللون الأبيض الطبيعي لها وتحسين مظهر ابتسامتك.

ووفقًا لموقع hindustantimes، يحدد كشاما تشاندان، طبيب أسنان خمس أسباب تجعلك تفكر في تبييض الأسنان.

1- منع التهيج الناجم عن أدوات التبييض

شرائط وصواني التبييض في متجرك المحلي بحجم مجاني ، مما يعني أنها قد تناسب أو لا تناسب الجميع لأن فم وأسنان كل شخص تختلف. وبسبب ذلك ، تتلامس بعض المكونات النشطة مع اللثة أو اللسان أو الخد داخل فمك ، مما يسبب تهيجًا.

عندما تذهب لتبييض الأسنان في العيادة ، يقوم طبيب الأسنان بحماية اللثة والخدود واللسان من التلف الناتج عن عنصر التبييض النشط، من أجل منع تلامس شفتيك وأنسجتك الرقيقة مع محلول التبييض ، يقوم طبيب الأسنان بوضع مادة هلامية بعناية على لثتك ويستخدم معدات طب الأسنان مثل حاجز العض ومانع الخد.

2-تغير لون الأسنان

يلعب الشاي والقهوة والعادات الغذائية الأخرى دورًا كبيرًا في صحة أسناننا، لذا يمكن أن يخفي تبييض الأسنان تلون الأسنان الناجم عن البلاك والجير والبقع وما إلى ذلك

3- آثار الشيخوخة

مع تقدمك في العمر ، يبدأ مينا الأسنان في التآكل ، مما يسهل تغير لون الأسنان. يعتبر تبييض الأسنان وسيلة ممتازة لعكس آثار الشيخوخة للحفاظ على ابتسامة بيضاء جميلة وصحية.

4- آثار التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف أسنانك ، وخلق مخاطر عالية للإصابة بمشاكل الفم مثل زيادة تراكم البلاك والبكتيريا على الأسنان مما يؤدي إلى تغيير لون الأسنان، يستهدف تبييض الأسنان تغير لون الأسنان الناتج عن التدخين ويساعدك على الحصول على ابتسامة أكثر بياضًا وإشراقًا وصحة.