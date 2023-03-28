الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفاجأة.. تراجع الدولار مع هدوء المخاوف بشأن البنوك

الدولار
الدولار

انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة لتراجع الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع الين بقوة، على الرغم من كونه تقليديا من عملات الملاذ الآمن، معوضا خسائر الليلة الماضية، ويشير محللون إلى تدفقات مرتبطة بانتهاء السنة المالية في البلاد يوم الجمعة.

وقفز أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، حيث حصل الدولار الأسترالي على دعم إضافي من بيانات أفضل من المتوقع للمبيعات العقارية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.16 بالمئة إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية، مواصلا خسائره التي بلغت 0.35 بالمئة أمس الاثنين.

وهوت العملة الأمريكية لتصل إلى 130.505 ين خلال الجلسة، وجرى تداولها في أحدث معاملة منخفضة 0.71 بالمئة عند 130.64، متخلية عن مكاسبها التي بلغت 0.64 بالمئة الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0809 دولار، بينما زاد الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.2315 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.53 بالمئة إلى 0.6686 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.49 بالمئة مسجلا 0.62265 دولار.

الدولار الين مؤشر الدولار العملة الأمريكية اليورو الاسترلينى

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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