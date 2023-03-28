الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالحاجز الخرساني على طريق بورسعيد إسماعيلية أمام الكيلو 2 بجوار ميدان السفينة.

 

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اخطار من هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية يفيد بتصادم سيارة الحاجز الخرساني وسط الطريق على طريق بورسعيد اسماعيليه امام الكيلو 2 بجوار ميدان السفينه.


فيما أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتقديم الخدمة الإسعافية للمصابين وابلاغ ادارة المرور لتأمين مكان الحادث ودفع رئيس حى٢ للمكان للمعاونة وازالة آثار الحادث والمشاركة في فتح الطريق للحركة المرورية.

 

وأوضحت مصادر أن المصابين هم حمدان أحمد شلاقمي، ٢٠ سنة، ومقيم في حي السلام، ومصاب باشتباه كسر بكثف الأيمن، وسعيد محمد علي 19 سنة، ومصاب باشتباه في كسر  الفخذ الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم وجرح قطع بالرأس 4 سم، ومحمد مصطفى محمد، 17 سنة، ومقيم في حي السلام، ومصاب باشتباه كسر الزراع الايمن 
كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم
تم الاخلاء الى مستشفى الجامعه.

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