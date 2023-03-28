ميدو يكشف عن تعديل منتظر فى تشكيل منتخب مصر أمام مالاوى

كشف أحمد حسام ميدو عن تعديل منتظر في تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" الأنباء التي وصلت لنا عن المنتخب الوطني أن التعديل المنتظر بالنسبة للفراعنة يتمثل في مشاركة إمام عاشور على حساب أحمد مصطفى زيزو".



وأشار إلى أن المنتخب سيحافظ على نفس تشكيله في مباراة مالاوي التي أقيمت في مصر، موضحاً أن الفراعنة قدموا مباراة قوية في القاهرة.



وأكد أن المباراة ستكون صعبة لأن مصر لم تفز في مالاوي على مدار تاريخها خلال 4 زيارات سابقة وآخرها مباراة إثيوبيا التي أقيمت على نفس الملعب.



وطرح ميدو مبادرة لضمان دعم الجماهير في مباريات المنتخب الوطني بشكل كبير.



وقال ميدو إن المنتخب الوطني يجب عليه أن يلعب أمام حضور جماهيري ضخم ولكن هذه الخطوة لن تتحقق سوى بخروج المنتخب من القاهرة وخوض مبارياته في المحافظات.



وأضاف:" أتذكر أننا لعبنا مباريات مع المنتخب في عهد الراحل محمود الجوهري في مختلف المحافظات ، لعبنا في الإسماعيلية وفي السويس وفي أسوان".



وأتم قائلاً:" تخيل إذا لعب منتخب مصر بحضور محمد صلاح في المحلة أو أسوان سيحضر الجمهور بالكامل.. منتخب مصر ليس حكراً على جماهير القاهرة".

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لها الثالثة عصر غدًا باستاد بينجو بمالاوي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجورب الأسود والحارس بالأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص الأحمر بالكامل والحارس بالزي الأزرق.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر مينا ماهر إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات ومحمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر.

واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته، عصر اليوم الإثنين استعداد لمواجهة منتخب مالاوى غدا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التى تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.



وخاض لاعبو الفراعنة مرانهم الوحيد فى مالاوى في تمام الثالثة عصرا على ملعب بينجو الذى يستضيف المباراة وهو نفس موعد اقامة المباراة اليوم، وهو ما دفع البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني لإقامة المران الأخير في القاهرة عصر أمس حتى يعتاد اللاعبون على الأداء أثناء الصيام.