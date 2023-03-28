أحمد الصغير عن رسالة الإمام: يبحث فى تاريخنا وهويتنا العربية والإسلامية

تحدث الناقد الأدبي الدكتور أحمد الصغير أستاذ الأدب العربي المشارك كلية الآداب جامعة الوادي الجديد عن مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي وإخراج الليث حجو، وتأليف محمد هشام عبية وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال الصغير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أجلس مستمتعا بحضور الأستاذ خالد النبوي في عمل تاريخي وثقافي مهم”.

وأضاف: ”لأن الإمام الشافعي أحد أكابر الفقهاء الذين عاشوا وماتوا في مصر، عمل يبحث في تاريخنا وهويتنا المصرية والعربية والإسلامية.

قصة مسلسل رسالة الإمام

أما عن قصة مسلسل رسالة الإمام فتدور أحداثه على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتا مذهبيا، وضغوطا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة"Media Hub - سعدي وجوهر".