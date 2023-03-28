«الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الانتخابات دفعة قوية لإنجاح الحوار

ثمن الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالإشراف القضائي، قائلا: “دفعة قوية من الرئيس تعكس اهتمامه بنجاح كافة عناصر الحوار بما سيضيف مزيدا من الجدية والمصداقية عند البدء الفعلي له”.

وأكد عبدالهادي، في بيانه، أن استجابة الرئيس بعثت بالعديد من الرسائل المهمة أولها خير رد على المشككين المغرضين الذين ينالون من جدية الحوار والتشكيك في أهدافه، مشيرا إلى أن متابعة الرئيس المستجدات الحوار الوطني خطوة مهمة ستدفع مجلس الأمناء إلى إنجاز كافة الخطوات التنظيمية تحت رعاية وإشراف ومتابعة مباشرة من قبل الرئيس.

ولفت إلى أن الحوار اكتسب الشرعية اللازمة لإنجاحه، فضلا عن توافر كافة مقومات هذا النجاح، سواء بإشراك كافة فئات وأطياف المجتمع والتوجهات السياسية المختلفة، أو وضع أجندة تحمل غالبية الملفات التي تشغل حيزا من تفكير المواطن البسيط، ويحتاج فيها لحلول عاجلة وسريعة يمكن من خلالها مواجهة كافة التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها الحروب والصراعات في العالم.

وأضاف الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن الحوار الوطني سيكون فرصة سانحة لوضع روشتة عمل لكافة التوصيات التي ستنتج عن هذا الحوار قابلة للتنفيذ وبتأييد ودعم من قبل القيادة السياسية ستساهم في تلبية متطلبات المجتمع المصري في تلك الفترة الراهنة.