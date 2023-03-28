الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عبدالوهاب خليل: استجابة الرئيس لإدارة الحوار الوطنى تعكس الجدية ونزاهة العملية السياسية

عبدالوهاب خليل
عبدالوهاب خليل

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالاستجابة السريعة من قبل عبدالفتاح السيسي، لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاصة بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات التي ستجرى بعد يناير 2024، وهو الموعد الذي ينتهى فيه المدة الدستورية والقانونية الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له، أن تفاعل الرئيس السيسي السريع مع مقترحات وقرارات إدارة الحوار الوطني، تعكس الجدية التي يتمتع بها الحوار، كما تؤكد حرص القيادة السياسية على طمأنة جميع أطراف العملية السياسية، خاصة أن القرار يبعث برسالة طمأنة وأريحية بنزاهة الانتخابات كما حدث على مدار السنوات الماضية، حيث لم تشهد الانتخابات في الفترة الأخيرة أي عمليات تزوير.

وأشار إلى أن الحوار الوطني، سوف تكون بداية وانطلاقة حقيقية نحو الجمهورية الجديدة، وما تحمله من تطلعات وآمال عقدها الشعب المصري على أبناء الوطن المخلصين، سواء كانت قيادة سياسية حاكمة، أو أحزابا سياسية ولاؤها الأخير للوطن.

ونوه إلى أن استجابة الرئيس السيسي وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية بدراسة مقترح مد الإشراف القضائي، يؤكد الهدف النبيل الذي أطلقت من أجله الدعوة للحوار الوطني، وأننا على الطريق الصحيح نحو عملية إصلاح سياسي شامل، وتهيئة المناخ أمام جميع عناصر العملية السياسية لممارسة حقها الدستوري والقانوني.

النائب عبد الوهاب خليل رئيس الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى الإشراف القضائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

برلمانى: الرئيس حريص على تطبيق الديمقراطية.. والحوار الوطنى يثرى الحياة الحزبية

«الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الانتخابات دفعة قوية لإنجاح الحوار

أحمد الصغير عن رسالة الإمام: يبحث فى تاريخنا وهويتنا العربية والإسلامية

«مصر دولة التلاوة».. طه عبدالوهاب يكشف أنواع الأصوات الرجالى فى القراءات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية