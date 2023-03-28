عبدالوهاب خليل: استجابة الرئيس لإدارة الحوار الوطنى تعكس الجدية ونزاهة العملية السياسية

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالاستجابة السريعة من قبل عبدالفتاح السيسي، لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاصة بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات التي ستجرى بعد يناير 2024، وهو الموعد الذي ينتهى فيه المدة الدستورية والقانونية الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له، أن تفاعل الرئيس السيسي السريع مع مقترحات وقرارات إدارة الحوار الوطني، تعكس الجدية التي يتمتع بها الحوار، كما تؤكد حرص القيادة السياسية على طمأنة جميع أطراف العملية السياسية، خاصة أن القرار يبعث برسالة طمأنة وأريحية بنزاهة الانتخابات كما حدث على مدار السنوات الماضية، حيث لم تشهد الانتخابات في الفترة الأخيرة أي عمليات تزوير.

وأشار إلى أن الحوار الوطني، سوف تكون بداية وانطلاقة حقيقية نحو الجمهورية الجديدة، وما تحمله من تطلعات وآمال عقدها الشعب المصري على أبناء الوطن المخلصين، سواء كانت قيادة سياسية حاكمة، أو أحزابا سياسية ولاؤها الأخير للوطن.

ونوه إلى أن استجابة الرئيس السيسي وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية بدراسة مقترح مد الإشراف القضائي، يؤكد الهدف النبيل الذي أطلقت من أجله الدعوة للحوار الوطني، وأننا على الطريق الصحيح نحو عملية إصلاح سياسي شامل، وتهيئة المناخ أمام جميع عناصر العملية السياسية لممارسة حقها الدستوري والقانوني.