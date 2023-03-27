«رسالة الإمام».. لهذه الأسباب نجح مسلسل الإمام الشافعى

العديد من الأسباب جعلت النجاح حليفًا لمسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو، نستعرضها في السطور التالية:

الاعتماد على المصادر

اعتمد مسلسل رسالة الإمام على العديد من المصادر التي تحدثت عن الإمام الشافعي ومنها..

«الأم».. للإمام محمد بن إدريس الشافعي

«الشافعي.. حياته وعصره وآراؤه وفقهه» للإمام محمد أبوزهرة

«الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد».. للدكتور أحمد نحراوي عبدالسلام الإندونيسي

«الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر» للدكتور عبدالغني الدقر

«مناقب الشافعي» لأبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي

«مناقب الإمام الشافعي» لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين

«توالي التأسيس.. معالي محمد بن إدريس» لـ الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني

«أعلام الإسلام.. الإمام الشافعي» للشيخ مصطفى عبدالرازق

«نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» لأحمد تيمور باشا

«رسائل إلى الإمام الشافعي.. دراسة سوسيولوجية» للدكتور سيد عويس

«ديوان الشافعي حبر الأمة وإمام الأئمة» تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي

«وصية الإمام الشافعي» تحقيق سعد الدين بن محمد الكبي

«سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي

«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي

«الملل والنحل» لأبوالفتح عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني

«الولاة والقضاة» لأبوعمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى المصرى

«الكامل في التاريخ» لابن الأثير عز الدين أبي الحسن على بن محمد بن عبدالكريم الحربي

«العالم العابد العارف بالله ذو النون المصري» للدكتور عبدالحليم محمود

«مصر في عصر الولاة.. من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية» للدكتورة سيدة إسماعيل كاشف

«المجتمع في مصر الإسلامية.. من الفتح الإسلامي إلى العصر الفاطمي» (جزءان) للدكتورة هويدا عبدالعظيم رمضان

«تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي» (جزءان) للدكتورة فاطمة مصطفى عامر

«الأقباط في المجتمع المصري قبل وبعد الفتح الإسلامي».. دراسة أثرية تاريخية تطبيقية تحرير لؤي محمود وأحمد منصور.

المراجعون اللغويون

كانت مصر تتحدث اللغة القبطية ولم يكن يصح أن توضع ترجمة أسفل الشاشة لكي يقرأ المشاهد ما يدور في المسلسل، ومن هنا كانت اللغة الوسيطة هي الأفضل، يقول حاتم الأطير المراجع اللغوي لمسلسل رسالة الإمام عن هذا الأمر: “كانت اللغة البيضاء حلًّا مناسبًا، وإن كنت أحب اعتبارها في هذا المقام لغةً دراميةً وسيطة وناقلة وتحدث فرقًا بين لسان الشخصيات العربية والمصرية داخل أحداث المسلسل”.

ويضيف: “يميل الليث حجو إلى المدرسة الواقعية في عرض الدراما التاريخية، وأنا معه في ذلك، فلم يحدث أبدًا أن تحدث الناس بطبقة لغوية واحدة يتساوى فيها العوام والتجار والصناع والأمراء والأدباء والعلماء، حتى في دمشق الأموية أو بغداد العباسية، وعليه اتفق الجميع مؤلفًا ومخرجًا وباحثًا ولغويًّا على هذا التباين الذي تشاهدونه في المسلسل وظللت حريصا طوال التصوير على المعيارية اللغوية التي وضعتها في استخدام اللهجة العامية".

اختيار الملابس والديكور ومناسباتها للفترة الزمنية

عامل مهم من عوامل نجاح المسلسل وهو الملابس، وفي هذا يقول الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التاريخ الإسلامي، إنّ مسلسل الإمام الشافعي عمل مهم للغاية يعرض هذا العام، مشيداً بالملابس التي تم اختيار تصميمها، وأن المسئولين عليها كانوا موفقين للغاية في اختيار الطراز الخاص بها، وملاءمتها للفترة الزمنية التي يتحدث عنها العمل.

وتابع "إبراهيم"، في حديثه، لـ"الدستور"، أنّه "حتى الحلقة الأخيرة من العمل يوجد التزام كبير بملابس الفترة الزمنية، ولا يوجد أي ألوان خارجة عن النص، كل شىء تم الالتزام به بشكل مثالي لكي يخرج العمل في أبهى صورة".

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتا مذهبيا، وضغوطا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري الليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".