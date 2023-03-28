الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أمين الفتوى يكشف حكم تذوق الطعام فى نهار رمضان

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المكروهات في الصيام، مؤكدًا أنها كل ما تؤدي إلى الفطر، مثل المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالوضوء في نهار رمضان، لأنها قد تؤدي لابتلاع بعض المياه.

حكم تذوق الطعام

وأضاف الشيخ أحمد وسام. خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن المبالغة في تذوق الطعام في نهار رمضان مكروهة، مؤكدًا أن التذوق في حد ذاته غير مفطر لأنه لا يدخل للجوف ولا يؤثر في صحة الصوم إذا كان على طرف اللسان ويتم بصقه، ولكن المبالغة فيه تكون مكروهة وقد تؤدي للفطر.

 

حكم ارتجاع المرئ

كما رد على سؤال حول ارتجاع المرئ، مؤكدًا أنه لا يفطر لانه لم يخرج من الجوف وهو من الباطن للباطن، وما يفسد الصوم هو دخول شيء من الجوف للداخل.

وعن القئ قال إنه إذا كان دون عمد فلا يفطر، أما إذا كان عن عمد فهو مفطر.

أمين الفتوى تذوق الطعام ارتجاع المرئ القئ المكروهات الصيام

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