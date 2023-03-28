الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يتواصل مع سفير مصر مالاوى للاطمئنان على بعثة المنتخب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع السفير محمد الشريف سفير مصر لدى مالاوى، للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهته غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

اطلع الوزير على كافة الأجواء المحيطة بالمنتخب خلال تواجده بمالاوى والأمور اللوجيستية المتعلقة بانتقال اللاعبين إلى ملعب المباراة وأماكن التدريب، وتوافر كل الاحتياجات المطلوبة بمكان الإقامة.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى السفير المصرى بمالاوى على جهوده مع المنتخب الوطنى لكرة القدم ، وحرصه على استقبالهم وتوفير كل متطلبات البعثة.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته للاعبين والجهاز الفنى بتقديم مباراة قوية والفوز بها خارج الأرض استمراراً وحصد النقاط الثلاثة فى مشوار التأهل إلى البطولة الإفريقية بكوت ديفوار.

وزير الشباب والرياضة بكوت ديفوار الوزير السفير محمد الشريف سفير مصر لدى مالاوى بعثة منتخب مصر الأول

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