الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب اختفاء 650 طلقة.. إغلاق مدينة كاملة فى كوريا الشمالية

كيم جونج أون
كيم جونج أون

أعلن  زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، عن إغلاق مدينة هيسان بمقاطعة ريانجانج الحدودية مع الصين، بعد فقدان جنوده لـ 653 رصاصة خلال عملية انسحاب عسكري.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتخذ الزعيم الكوري الشمالي، قرارًا بإغلاق المدينة وبدء عملية تفتيش للمنازل، حيث يعتزم “أون” عدم فتح المدينة مجددًا إلا بعد العثور على الرصاص المفقود، ومعرفة منفذ السرقة.

وكشف مصدران لـ"راديو آسيا" أن المسؤولين فتشوا منازل المدينة التي يسكنها 200 ألف نسمة، فيما أكد مسؤول آخر أنه صدرت أوامر للمصانع والمزارع ووحدات مراقبة الأحياء بالبحث عن الذخيرة المفقودة، وذلك خوفاً من الزعيم كيم. 

كيم كونج أون لشعبه: عليكم الاستعداد لتنفيذ الهجمات النووية

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في عيد ميلاد كيم يونج.. أغرب قرارات رئيس كوريا الشمالية

ومنذ أيام أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، تحسين القدرات القتالية والنووية لبلاده، داعيًا إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية في أي وقت ممكن.

واتهم "كيم" خلال إشرافه على تدريبات تكتيكية نووية للجيش الكوري الشمالي، تهدف إلى إرسال تحذيرات قوية للحلفاء، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية.

وشهدت التدريبات الكورية الشمالية، اختبارًا لصاروخ باليستي حلّق لمسافة 800 كيلومتر، قبل أن يصيب الهدف على ارتفاع 800 متر، في ظل سيناريو هجوم نووي تكتيكي.

من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى (SRBM) باتجاه البحر الشرقي، في استفزاز آخر على ما يبدو احتجاجًا على المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الجارية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS)، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة دونج تشانج ري على الساحل الغربي، وأضافت أن الصاروخ طار نحو 800 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

 

كيم ​كوريا الشمالية​ ذخيرة سلاح الزعيم كيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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