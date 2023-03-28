مبادرة لتوفير السلع بأسعار مدعمة للتيسير على المواطنين فى مراكز سوهاج

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج انه في اطار تقديم الدعم للمواطنين أطلق حزب مستقبل وطن بسوهاج مبادرة "توفير السلع بأسعار مدعمة" وهي عبارة عن سلسلة من السيارات المتنقلة لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين بنطاق الدائرة الرابعة والتى تضم مراكز طهطا و طما وجهينة بسوهاج.



وأضاف سالم موضحا أن فعاليات المبادرة التي بدأت البوم تأتي كمشاركة من حزب مستقبل وطن والنائب مصطفي سالم وبدأت اليوم بمنطقة قبلي البلد بمدينة طهطا بهدف التيسير على المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه المبادرة لن تكون الاخيره التي نقدمها املا ان تنال رضى المواطن في الشارع .



وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المبادرة تمت بالتنسبق مع عدد من شركات قطاع الأعمال العام و توفير سيارات متنقلة لتوصيل السلع لكل المواطنين .



وأوضح أن سيارات السلع تشمل عدد كبير من المنتجات الغذائية الأساسية فالسكر و الأرز متوفرة بسعر 14.5 جنيه للكيلو و زجاجة الزيت 800 م ب35 جنية بالإضافة إلى 10 جنيهات لنصف كيلو المكرونة و بالإضافة إلى تخفيض كبير فى باقى السلع الغذائية .



ومن ناحية أخرى قال "سالم" إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسواق فى جميع محافظات الجمهورية، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وبالرغم من وجود أزمة اقتصادية تواجه العالم أدت إلى ارتفاع اسعار السلع والخدمات، إلا أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة تعمل على هذا الملف بكل جدية طوال السنوات والأشهر الماضية ووضعت العديد من الإجراءات والضوابط التى تضمن توفير السلع ووصولها للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحا اننا يجب أن نتكاتف جميعا حكومة ومجتمع مدني وأحزاب ونواب لدعم الوطن وأبناؤه في تلك المرحلة الصعبة علي الجميع .

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