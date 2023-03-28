الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عمرو القاضى: نستهدف العديد من الأسواق السياحية منها أمريكا اللاتينية

عمرو القاضي
عمرو القاضي

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ستشارك في معرض WTM Latin America الدولي للسياحة والذي سيُعقد بمدينة ساوباولو بدولة البرازيل خلال الفترة من 3 وحتى 5 أبريل القادم، لافتاً إلى أنه سيشارك في هذا المعرض 20 شركة سياحة المصرية. 

 

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن تسهيلات جديدة بشان التأشيرة السياحية.


وأشار إلى أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار الجهود التي تتخذها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دول أمريكا اللاتينية، وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ حملة ترويجية مشتركة مع أحد كبار منظمي الرحلات في البرازيل.


 وًكان الوزير قد استعرض تسهيلات تضمنت السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa upon arrival، وكذلك السماح للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل (الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة – منطقة الشنجن – كندا – نيوزيلاندا – اليابان – أستراليا).

وزارة السياحة والآثار الاسواق السياحية أمريكا اللاتينية WTM سياحة المصرية

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