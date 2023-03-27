الجزائر تتغلب على النيجر وتحجز بطاقة التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023

حجز المنتخب الجزائري، بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وذلك عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب النيجر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (حمادي العقربي) في تونس، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة للتصفيات.

ورفع منتخب الجزائر، رصيده إلى 12 نقطة، محافظًا على موقعه في الصدارة، ومحققًا العلامة الكاملة حتي الآن، ليضمن مقعده في النهائيات، بينما تجمد رصيد النيجر، عند نقطتين في المركز الثالث.

وسجل بغداد بونجاح، هدف الفوز لـ "الخضر" في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول.

وبذلك، يعد المنتخب الجزائري، ثاني المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، بعد منتخب المغرب، الذي ضمن مقعده في النهائيات، على الرغم من عدم خوضه أى مباراة في الأجندة الدولية الحالية، مستفيدًا من تعادل جنوب إفريقيا وليبيريا، في مباراة الجولة الثالثة، الحادية عشرة للتصفيات.

ومن المقرر، أن يستضيف منتخب تنزانيا، نظيره الأوغندي، يوم غدٍ الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (بنجامين ماكابا) في دار السلام، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة ذاتها.

ويحتل منتخب تنزانيا، المركز الثاني في المجموعة، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب أوغندا، المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة وحيدة.