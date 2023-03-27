الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشييع جثمان الطفلة ضحية حريق شقة منية السباع في بنها

جثة
جثة

لقيت طفلة مصرعها متأثرة بإصابتها جراء حريق داخل الشقة.

وشيعت أسرة الطفلة صاحبة الـ4 سنوات  جثمانها لمثواه الأخير، بمنطقة منية السباع دائرة مركز بنها، معبرين عن خالص حزنهم بسبب الحادث وفقدانهم طفلتهم الصغيرة.

وكشفت جهات التحقيق بقسم أول بنها، عن أن حريقا نشب في شقة بعقار من 3 أدوار، وكانت الطفلة بمفردها داخل الشقة، وفشلت محاولات الأهالي في إنقاذها بسب حديد شباك الشقة بعد استغاثتها، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث.

وكشفت  تحريات المباحث بالقليوبية، أن الطفلة كانت بمفردها بالشقة وقت اندلاع الحريق، حيث ذهب شقيقاها أحدهما بالصف الثالث والآخر بالصف الرابع الابتدائي إلى دروسهما، كما ذهب والديها إلى عملهما وجرى تركها بمفردها بالشقة.

وأضافت  التحريات، أنه عندما اشتعلت النيران بالشقة حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران من شباك الحجرة، ولكن لم يستطيعوا إنقاذها بسب وجود حديد على الشباك وباءت محاولات إنقاذها بالفشل ولقيت مصرعها في الحريق.

 

طفلة قسم أول بنها حريق الحادث شباك الشقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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