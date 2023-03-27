قبل عرضها.. تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار

يواصل مسلسل “ضرب نار”، في حلقته الخامسة اليوم الإثنين، أحداثه المشتعلة التي تتمحور حول احمد العوضي “جابر الكوماندا”، وتتوالى الأزمات مع ارتباطه بياسمين عبد العزيز “مهرة”، بعد أن رفضت الارتباط بـ ماجد المصري صاحب المصنع.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار

وتدور أحداث الحلقة الخامسة حول أحمد الغزي “طارق” شقيق ياسمين عبد العزيز، والذي يواجه العديد من المشكلات بعد تورطه في الإتجار بالمخدرات، قبل أن يتدخل “الكوماندا” لحل المشكلة.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

ويعرض مسلسل “ضرب نار” الحلقه الخامسة في الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.





وينطلق عرض الحلقة الخامسة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.