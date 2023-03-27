الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل عرضها.. تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار

ضرب نار
ضرب نار

يواصل مسلسل “ضرب نار”، في حلقته الخامسة اليوم الإثنين، أحداثه المشتعلة التي تتمحور حول احمد العوضي “جابر الكوماندا”، وتتوالى الأزمات مع ارتباطه بياسمين عبد العزيز “مهرة”، بعد أن رفضت الارتباط بـ ماجد المصري صاحب المصنع.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار

وتدور أحداث الحلقة الخامسة حول أحمد الغزي “طارق” شقيق ياسمين عبد العزيز، والذي يواجه العديد من المشكلات بعد تورطه في الإتجار بالمخدرات، قبل أن يتدخل “الكوماندا” لحل المشكلة. 

موعد عرض مسلسل ضرب نار 

ويعرض مسلسل “ضرب نار” الحلقه الخامسة في الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

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وينطلق عرض الحلقة الخامسة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال ضرب نار 

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة تفاصيل الحلقة الخامسة مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن منصة WATCH

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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