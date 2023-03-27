شقيق ياسمين عبد العزيز يتجه للمخدرات فى «ضرب نار» الحلقة 4

تصاعدت الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار، حيث استحوذ الفنان أحمد غزي والذي يقدم شخصية طارق شقيق ياسمين عبدالعزيز التي تقدم شخصية مهرة، على مجريات الأحداث، إذ ظهر في أكثر من مشكلة، منها إحداث صراع بين مهرة وجابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، برفضه لزواجهما.

مسلسل ضرب نار الحلقة 4

ويستكمل طارق أحداث العمل بظهوره مع عدد من أصدقاء السوء، حيث يتناول معهم المخدرات، وهو ما يدخله في مشاكل عديدة.

وتنتهي الحلقة بحالة تشاحن بينه وبين أخته مهرة في تسلله من ورائها لمقابلة أصدقائه ومحاولته هو وأخته إقناعها بالعودة إلى العمل رغم تعرضها للمضايقات في المشغل، بجانب جداله معها لإقناعها بالزواج من رجل الأعمال الثري زيدان صاحب الأعمال المشبوهة، وسط صدمه كبيرة من قبل ياسمين عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

تعرض قناة on حصريا فى العاشرة والنصف مساء، مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل "كاوتشات سيارات"، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.