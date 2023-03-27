الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

بوستر
بوستر

يستكمل مسلسل ضرب نار، عرض الحلقة 5 مساء اليوم الاثنين، حيث تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار على قناه on، بالاضافه الى عرضها على قناه art .

 

مشاهدات مسلسل ضرب نار

المسلسل يحقق نسب مشاهدة مرتفعه للغايه وردود افعال ايجابيه بشكل كبير، جعله يتصدر الترند طوال الايام الاربعه الماضيه، بفضل نوعيه المشاهد المقدمه خلاله ولشعبيه بطلي العمل ايضا.

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موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5 

ويعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5 في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

و تنطلق عرض الحلقة الخامسه من مسلسل ضرب نار على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا، ويعرض العمل على قناه art  في تمام الساعه الثانيه عشر مساء وتعاد في الخامسه فجرا.

وشهدت الحلقات الماضيه من العمل علاقه حب بين العوضي وياسمين وسط العديد من المشاكل التي تحيط بهم وخاصه من قبل صاحب المصنع التي تعمل فيه ياسمين المعروفه بمهرة وكذلك وجود مشاكل الثأر للعوضي الذي يجسد شخصيه جابر الكوماندا .

مسلسل ضرب نار يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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