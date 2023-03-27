موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة والإعادة

ينتظر العديد من المشاهدين، بدء مسلسل ضرب نار الحلقة 5، خاصة بعد أن خطف أنظار الجميع فور انطلاق الحلقات الأولى منه، حيث شهدت تفاصيل قصته الدرامية العديد من الأحداث المشوقة، مثل قضايا الثأر في الصعيد.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5 حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبو شديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.





أبطال مسلسل ضرب نار رمضان 2023

مسلسل ضرب نار يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.



ويجسد مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي، تدور أحداثه حول شخصية جابر الكوماندا التي يجسدها أحمد العوضي بالمسلسل الذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد تركه لمدينة سوهاج والمجئ للقاهرة، هربًا من الثأر.

وكانت نالت الحلقات الأولى من مسلسل «ضرب نار»، إعجاب العديد من المشاهدين للأعمال الدرامية في رمضان، مرجعين ذلك إلى قوة اللهجة الصعيدية بين أبطال العمل الدرامي، وبالأخص السوهاجية التي تميزت في المسلسل بالنطق الجيد واللكنة ومخارج الحروف.