الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ضرب نار» يصدر التريند لليوم الرابع على التوالى فى الماراثون الرمضانى 2023

مسلسل ضرب نار
مسلسل ضرب نار

تمكن الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز من تصدر التريند لليوم الرابع على التوالي في الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل «ضرب نار».

يشهد المسلسل العديد من المشاهد المتنوعة، المليئة بالدراما الاجتماعية التي تم تصويرها في شوارع شبرا وبولاق وإمبابة، بتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

انطلقت أحداث الحلقة ٤ من مسلسل ضرب نار، بمشكلة بين «مهرة» تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، و«جابر» أحمد العوضي، عندما شاهدته أمام منزله مع جارته يأكلون سويًا خاصة وإن جارته امرأة سيئة السمعة.

وتستكمل الأحداث بطلب «جابر» لـ«مهرة» بأخذ مفاتيح الورشة حتى يقوم بتشغيلها، وبالفعل تهدأ الأحوال بينهما وينطلق في عمله حيث كان يعمل في هذا المجال الخاص بكاوتش السيارات في سوهاج قبل أن يأتي إلى القاهرة، وتحديدًا حي شبرا.

 يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار
مسلسل ضرب نار
احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي مسلسل ضرب نار منصة WATCH ناصر عبدالرحمن مصطفى فكري وياسمين عبدالعزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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«ضرب نار» يصدر التريند لليوم الرابع على التوالى فى الماراثون الرمضانى 2023

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