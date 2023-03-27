روي فيتوريا: مواجهة مالاوي صعبة ونلعب على الثلاث نقاط

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، أن مباراة مالاوي غدا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ستكون قوية، وسنلعب للفوز و الحصول علي الثلاث نقاط.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: " المباراة تحدي لنا، وأنا كمدرب ألعب دائما للفوز في أي مباراة و أبحث عن احراز الأهداف ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة بها" .

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: " نمتلك محمد صلاح لاعب كبير ورائع والمنتخب مجموعة واحدة وسعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين والروح الموجودة بينهم ".

وتابع فيتوريا أن الاستحواذ وامتلاك الكرة بالنسبة لنا يكون وسيلة للوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف.

موعد مباراة مصر ومالاوي

ويخوض منتخب مصر، اليوم الإثنين، مرانه الوحيد والأخير فى مالاوى استعداداً لخوض مباراة الإياب، على ملعب بينجو الوطنى .

وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

وفاز منتخب مصر في مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات، بهدفين دون رد.

هدف محمد صلاح مع منتخب مصر

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 20، بينما أضاف عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة السادسة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة بعدما سجل 3 أهداف وتلقى مرماه هدفين فقط، على امل تحقيق الفوز فى مباراة الغد والوصول إلى النفطة التاسعة التى تضمن للفراعنة صدارة المجموعة الرابعة .

ووصلت فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار .

حرص السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوي علي استقبال بعثة منتخب مصر التي يترأسها الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، والكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد .

وتضم قائمة منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ٢٤ لاعبًا ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الإثنين باستاد بينجو، وهو المران الوحيد للفراعنة فى مالاوى .