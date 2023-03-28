الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسط معارضة عربية.. مشروع قانون أمام الشيوخ الأمريكى لتصنيف العرب فئة عرقية

الكونجرس
الكونجرس

قال موقع" patch" الأمريكي ومقره مانهاتن، إن العرب يعارضون مشروع القانون الحالي، الذي تم تمريره في مجلس النواب، بتصنيف العرب على أنهم فئة عرقية.

 

تصنيف العرب فئة عرقية في أمريكا

واجتازمشروع قانون رقم "3768" والذي يجيز بأن يكون العرب فئة عرقية موافقة مجلس النواب في الكونجرس، ومن المفترض أن يتم عرضه على مجلس الشيوخ، وفي حال إقراره سيضيف مشروع القانون فئة تسمى الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا (مينا) إلى قانون التصنيف العنصري الموحد.

وينص القانون المعدل على أنه يجب عليهم استخدام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى التصنيفات الحالية، وهي: الأمريكيون البيض أو السود أو الأفارقة أو الأمريكيون الهنود أو سكان ألاسكا الأصليون أو الآسيويون.

 

معارضة عربية

ووفقا لما نقله موقع “باتش” الأمريكي، يقاوم القادة العرب الأمريكيون التشريعات الحديثة، معتبرين أنهن سوف تساهد في زيادة تهميش العرب.

من جانبه قال سمير خليل، الرئيس السابق ومؤسس منظمة النادي العربي الأمريكي الديمقراطي (AADC): "نعتقد أن قضية التمييز تستهدف العرب على وجه التحديد وأن فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضعف ذلك، وبمجرد إقراره، سيظل أي شخص يتم تحديده على أنه عربي ضحية للتهميش والإقصاء لأن حملة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تحدد هوية العرب".

ووافق حسن نجم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية، على أن مشروع القانون الأصلي الذي قدمه نيكولز سوف يجعل العرب ضحية التمييز والتهميش لانه لا أحد يفهم ويعرف ماهية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 وقال نجم: "إنه خليط من جميع أنواع الأعراق والجماعات التي تتراوح من شمال إفريقيا وصولاً إلى آسيا".

وتابع: "نحن نقول إن قادتنا بحاجة إلى معالجة القضية الحقيقية ، وهي أن العرب الأمريكيين هم الضحايا الرئيسيون للتمييز، مسلمين ومسيحيين، وعدم معالجة هذه الفئة بشكل مباشر لن يمنع حدوث التمييز".

تصنيف العرب العرب فئة عرقية مشروع القانون أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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