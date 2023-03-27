ضبط إحدى الجمعيات التموينية بتهمة الاستيلاء على 602 كجم سكر مدعم

تمكنت إدارة تموين شرق بورسعيد - من تحرير محضر لإحدى الجمعيات التموينية لاستيلائها وتصرفها فى حصة تموينية من السكر التموينى المدعم حيث تبيع عجز قدر بـ 602 كجم سكر مدعم لبيعه فى السوق السوداء بغرض الإتجار والتربح من فارق السعر دون وجه حق من خلال بيعه إلى محال بيع العصائر ومحال بيع الحلويات الشرقية تزامناً مع شهر رمضان المعظم.

وتم تحرير ثلاث محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، كما تم تحرير 3 محاضر شهادات صحية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد في إطار مواصلة الجهود المبذولة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال العمل الدائم للاطمئنان على المواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين.