ندى موسى تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل «عملة نادرة»

كشفت الفنانة ندى موسى عبر مداخلة لها في برنامج «هو ليلة في 30 ليلة» على «ميجا إف إم» أنها تجسد شخصية هامة في مسلسل «عملة نادرة» مع الفنانة نيلي كريم وهي شخصية الدكتورة «آنس»، حيث يناقش قضية مهمة.

وأوضحت «ندى» خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة دنيا صلاح عبد الله وآية حسين، أن تجسيد الشخصية الصعيدية كان مفاجأة لها وأن دورها في المسلسل مختلف وهام حيث قامت بدراسة الدور بشكل مكثف.

وأشادت بالمخرج ماندو العدل الذي ساعدها في الوصول إلى تلك المرحلة من الشخصية، كما أشادت بالدكتور مدحت العدل صاحب الموهبة المميزة في الكتابة.

وبخصوص اللهجة، قالت الفنانة ندى موسي إن مصحح اللهجة «عبد النبي» والمتخصص في تصحيح اللهجات بذل مجهودا كبيرا معها في تعليم اللهجة الصعيدية.