ضبط 10 تجار أغلقوا محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجاره الداخليه بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ، بشن حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط عدد 10 تجار تموينين قامو بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية، و ضبط 400 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين سياحى يعملون بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كما تم المرور على مستودع الدقيق البلدى بناحية كوم حمادة ومخازن شركة الجملة للتأكد من وجود السلع التموينية ومطابقة الأرصدة والتأكد من التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين وتحت اشراف محمد عبدالعال وكيل مديرية التموين سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية عن ضبط مصنع معجنات يعمل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم ضبط والتحفظ على 120 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم وضبط 40 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 25 كجم و 500 كجم سمبوسة كمنتج نهائى و كذلك 1000 استيكر مستخدم فى التصنيع وتم التحفظ على المضبوطات و جارى اتخاذ اللازم قانونا.

كما تم ضبط 3 طن دقيق مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره داخل مركز تعبئة دقيق وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى اتخاذ اللازم قانونا.