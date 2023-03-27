الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عملة نادرة| مواعيد عرض مسلسل نيللي كريم

نيللي كريم
نيللي كريم

انطلق الماراثون الرمضاني ومعه باقة من أفضل مسلسلات الدراما المصرية التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة.

مسلسل عملة نادرة 

وبالتزامن مع بدء عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وجمال سليمان الجميع يبحث عن موعد عرض المسلسل الأكثر متابعة، والذي تزداد أحداثه تشويقا مع جشع مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد.

تبرز نيللي كريم بشخصية نادرة بمسلسل "عملة نادرة" المرأة الصعيدية التي تستطيع أن تواجه عائلة زوجها الذي قتل على يد شقيقه، وتستمر الأحداث في محاولة نادرة الأخذ بثأر زوجها والتعامل مع عائلته.

ويستمر جشع مسعود ورغبته في السيطرة على نادرة وميراثها، حيث أنه يريد أن يتزوج منها وفي سبيل ذلك هددها بالانتقام في نهاية أحداث الحلقة الماضية.

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مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 5 والقنوات الناقلة له

استمرار عرض مسلسل "عملة نادرة" اليوم الأحد الحلقة الـ4 على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، كما يتم إعادته في تمام الساعة 1 صباحاً، لعرض ما سوف تستطيع نيللي كريم فعله لمواجهة عائلة زوجها بلال والحفاظ على حقوق ابنها يوسف بعد وفاة والده.

أبطال مسلسل عملة نادرة في رمضان 2823
ويضم مسلسل "عملة نادرة" عددًا كبيرًا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رءوف، كريم عبد العاطي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن الشباب، والمسلسل من تصوير مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، ملابس غادة وفيق، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. شخص يحاول قتل ابن نيللي كريم

مسلسل عملة نادرة رمضان ٢٠٢٣ عملة نادرة الحلقة الخامسة جمال سليمان نيللي كريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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