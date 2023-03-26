الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«عبقري».. الجمهور يشيد بأداء أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة

أحمد عيد
أحمد عيد

أشاد عدد من الجمهور بالفنان أحمد عيد، الذي يؤدي دور مسعود في مسلسل عملة نادرة، ضمن أحداث الحلقات الأربعة، إذ استطاع أن ينتقل بأدواره من الكوميدية إلى الشر بشكل عبقري جعله يخطف الأنظار.

دور أحمد عيد في عملة نادرة 

أحمد عيد يقدم دور مسعود ابن عبد الجبار المعروف بالكبير، والذي يمثل دوره جمال سليمان، حيث يتخلص مسعود من أخيه من أجل الورق ويريد أن يتزوج بنادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم من أجل أن يحصل على كل شىء.

قال أحد رواد السوشيال ماجد سنارة: «أحمد عيد يقدم دور استثنائي واستطاع أن يتقن دور الشر ويتخلى عن الأدوار الكوميدية، فبعد غياب سنوات يعود أحمد عيد لكي يمتع الناظرين»، بينما قال آخر أن استخدام الثنائي محمد فهيم وأحمد عيد سيغير من شكل الدراما الصعيدية بشكل كبيرة فأدوارهم مهمة.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. شخص يحاول قتل ابن نيللي كريم

أبطال مسلسل عملة نادرة 

مسلسل "عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وعادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. شخص يحاول قتل ابن نيللي كريم

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة جمال سليمان أحمد عيد رمضان ٢٠٢٣ نيللي كريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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