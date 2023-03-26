أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. شخص يحاول قتل ابن نيللي كريم

تحارب نيللي كريم في دور “نادرة” طوال أحداث الحلقات الماضية من مسلسل “عملة نادرة” من أجل الحفاظ على ابنها وميراثه الذي أدى إلى قتل والده المسكين وحرمانه منه لبقية سنوات عمره.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4

وفي سبيل ذلك تواجه نيللي كريم جمال سليمان المعروف بالكبير وعائلته التي تريد أن تقضي عليها بعدما كتب لها زوجها كل الميراث، ستواجه نادرة العديد من المشاكل التي بدأت بعروض الزواج من مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد قاتل زوجها وأخيه وكشفها لمكيدة زوجته سميرة.

انتهت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “عملة نادرة” بشكل تشويقي وناري عندما تفاجأت نادرة بأن شخص غريب يرتدي قناع في منزلها ويريد أن يقتل ابنها ويهدها وهو يضع السكين على رقبة طفلها.

تظل الأسئلة عن هذا الشخص الغريب والذي سينكشف في الحلقات القادمة وماذا يريد، وهل مسعود سينفذ تهديده لها وهو من أرسل ذلك الشخص، أحداث مثيرة تتصاعد خلال الحلقات القادمة، وكيف ستواجه نادرة تلك المعارك الطاحنة.

وبدأ عرض مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم ومجموعة أخرى من نجوم الفن مع أول أيام شهر رمضان، وشهدت الحلقة الأولى سرد للأحداث، حيث تقدم نيللي دور امرأة صعيدية تتزوج وسط عائلة مليئة بالجشع والطمع.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.