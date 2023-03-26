عملة نادرة الحلقة 4.. نيللي كريم تكشف مكيدة سميرة أمام الجميع

انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بنهاية تشويقية بعدما قررت نيللي كريم التي تقوم بدور نادرة بفضح مكيدة سميرة التي تقوم بدورها ريم رؤوف أمام الجميع في ليلة إعلان زواجها على شقيق زوجها الراحل.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة

بدأت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة بأن سميرة قد اتفقت مع حماتها على قتل نادرة والتخلص منها حتى لاتتزوج من مسعود وتعود الأرض للكبير مرة أخرى، لكن المحاولة باءت بالفشل بعد سماع نيللي كريم المؤامرة كاملة.

ثم قامت باستبدال طبق الكحك المسموم بكحك عادي وقدمته لابنة سميرة التي جرت بقوتها حتى تبعده عن يد ابنتها وهكذا انكشفت أمام زوجها والجميع، حيث انفعل عليها الكبير وأعلن عن زواج مسعود ونادرة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

"عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وعادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.