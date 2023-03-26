عملة نادرة الحلقة الـ 4| المواعيد والقنوات الناقلة

بدأ شهر رمضان الكريم وبدأ معه مسلسلات الموسم الرمضاني الذي ينتظرها ويحرص على متابعتها العديد من الأشخاص، وبالتزامن مع بدأ عرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم وازداد البحث عن مواعيد عرض المسلسل الذي تقدم خلاله نيللي دور مختلف عن ما اعتادت عليه.

مسلسل عملة نادرة

وبدأ عرض مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم ومجموعة أخرى من نجوم الفن مع أول أيام شهر رمضان، وشهدت الحلقة الأولى سرد للأحداث، حيث تقدم نيللي دور امرأة صعيدية تتزوج وسط عائلة مليئة بالجشع والطمع.

كما تبرز نيللي كريم بشخصية نادرة بمسلسل "عملة نادرة" المرأة الصعيدية التي تستطيع أن تواجه عائلة زوجها الذي قتل على يد شقيقه، وتستمر الأحداث في محاولة نادرة الأخذ بثأر زوجها والتعامل مع عائلته.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 4 والقنوات الناقلة له

استمرار عرض مسلسل "عملة نادرة" اليوم الأحد الحلقة الـ4 على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، كما يتم إعادته في تمام الساعة 1 صباحاً، لعرض ما سوف تستطيع نيللي كريم فعله لمواجهة عائلة زوجها بلال والحفاظ على حقوق ابنها يوسف بعد وفاة والده.

ابطال مسلسل عملة نادرة في رمضان 2823

ويضم مسلسل "عملة نادرة" عددًا كبيرًا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رءوف، كريم عبد العاطي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن الشباب، والمسلسل من تصوير مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، ملابس غادة وفيق، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.