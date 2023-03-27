الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بين الكنافة والقطايف.. حلوى رمضان تحتفظ بمكانتها على مائدة إفطار المصريين (صور)

الحلوى الرمضانية
الحلوى الرمضانية

تحافظ الحلويات الشرقية على تواجدها على موائد المصريين طوال العام، إلا أن الإقبال يتزايد عليها خلال الموسم الرمضاني ويتنافس صناعها على ابتكار في أشكالها وأصنافها.

وتتنوع الحلويات بين “الشيكولاته، الكريمة، الفواكه”، وغيرها أصناف مختلفة من صناعة حلوى رمضان من الكنافة والقطايف إلا أن الكنافة والقطايف التقليدية تظل متربعة على عرش قائمتها.

“الدستور” أجرى جولة داخل أحد محال القطايف والكنافة في سوق المنشية، رصد خلالها الاسعار وحجم إقبال المواطنين عليها..

ووصل سعر الكيلو الواحد للكنافة 50 جنيها، والكنافة اليدوية 60 جنيها للكيلو الواحد، وكيلو القطايف 45 جنيها.

اما عن اسعار الكنافة الجاهزة في محال الحلوى، فيتراوح سعر الكنافة السادة بدءا من 100 جنيها للطبق المتوسط حتى 400 جنيها بحسب التصنيع والجودة والحلوى المستخدمه، فمتوسط سعر الكيلو للكنافة المكسرات 200 جنيها للكيلو، اما سعر الكنافة الحشو كريمة مابين 150 جنيها حتى 170 جنيها.

ومن جانبه، قال السيد رضوان، أحد بائعي الكنافة بسوق باكوس، ان أسعار الحلوى الرمضانية من الكنافة والقطايف في متناول الجميع، كما أن الإقبال عليها لا يتعلق بالسعر فهي حلوى موسمية لاغنى عنها على المائدة المصرية.

وتابع “رضوان” أن هناك ارتفاع مؤكد في أسعار الكيلو الواحد من الكنافة والقطايف وهذا نظرا لارتفاع المواد الخام من الدقيق والسمن وغيره وهذا انعكس بالتبعيه المؤكده على سعر الكيلو.

وواصل رضا ابراهيم، أحد بائعي الكنافة في سوق المنشية، ان ارتفاع اسعار الحلوى الرمضانية في المحال الجاهزة لتصل باسعار باهظة الثمن، جعل الزبائن يقصدون الكنافة والقطايف الخام لتجهيزها منزليا بأسعار ابسط بكثير من المحال الجاهزة.

وتابع أن الكنافة والقطايف الشرقية التقليدية بحشو المكسرات تظل هي على قائمة الاصناف المستحدثه وستظل محببة لدى الزبائن مهما مر الوقت ومعما استحدثت الاضافات المستخدمة.

الحلوى الرمضانية

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الحلوى الرمضانية الحلوى الموسمية الكنافة القطايف أسواق الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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