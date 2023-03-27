الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

معهد البحوث الفلكية يحصد المركز الأول بمسابقة عالمية لـ«توقع الزلازل»

زلزال
زلزال

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل حصول البحوث الفلكية على المركز الأول بمسابقة عالمية لتوقع الزلازل، مشيرا إلى أنه إنجاز هام قام به فريق المعهد. 

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أرواح المواطنين على مستوى العالم أحد أهداف المعاهد البحثية التي تعمل على حمايتها من المخاطر الطبيعية والزلزال، منوها إلى أنه لا يوجد تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم، ولكنهم يحاولون استغلال التكنولوجيا الجديدة وتقدمها في عملية الإنذار المبكر وتوعية المواطنين، وإجلاء وإغلاق تام لمحطات الطاقة حتى لا نشاهد الكوارث الكبيرة التي شاهدنا كما حدث في تركيا وسوريا. 

جاد القاضى: لا يمكن توقع حدوث الزلزال

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن حدوث الزلازل والبراكين ليس دليلا على غضب الطبيعة وإنما هى ظواهر طبيعية تحدث، ولا يمكن توقعها كما يحدث على السوشيال ميديا، ويعملون على دراسة ميكانيكية حدوث هذه الظواهر، لافتا إلى أن الزلازل لا تعرف حدودا سياسية أو جغرافية ولكن التعاون أمر هام.

 

التكنولوجيا الجديدة الزلازل والبراكين الدكتور جاد القاضي البحوث الفلكية السوشيال ميديا المخاطر الطبيعية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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