معهد البحوث الفلكية يحصد المركز الأول بمسابقة عالمية لـ«توقع الزلازل»

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل حصول البحوث الفلكية على المركز الأول بمسابقة عالمية لتوقع الزلازل، مشيرا إلى أنه إنجاز هام قام به فريق المعهد.

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أرواح المواطنين على مستوى العالم أحد أهداف المعاهد البحثية التي تعمل على حمايتها من المخاطر الطبيعية والزلزال، منوها إلى أنه لا يوجد تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم، ولكنهم يحاولون استغلال التكنولوجيا الجديدة وتقدمها في عملية الإنذار المبكر وتوعية المواطنين، وإجلاء وإغلاق تام لمحطات الطاقة حتى لا نشاهد الكوارث الكبيرة التي شاهدنا كما حدث في تركيا وسوريا.

جاد القاضى: لا يمكن توقع حدوث الزلزال

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن حدوث الزلازل والبراكين ليس دليلا على غضب الطبيعة وإنما هى ظواهر طبيعية تحدث، ولا يمكن توقعها كما يحدث على السوشيال ميديا، ويعملون على دراسة ميكانيكية حدوث هذه الظواهر، لافتا إلى أن الزلازل لا تعرف حدودا سياسية أو جغرافية ولكن التعاون أمر هام.