الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل وملاكى بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق المطرية بورسعيد الجديد، وقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارة ملاكي نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.
 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث تصادم على طريق المطرية بورسعيد المار ببحيرة المنزلة ونتج عنه مصرع شخص.
 

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت 3 أشخاص إلى مستشفى المطرية المركزى إلا أن أحدهم توفى متأثرا بإصاباته.

 

بالفحص تبين مصرع محمد صالح شتات ٣٢ سنة مقيم بالمطرية دقهلية وإصابة كل من عزوز عزوز حمادة 44 سنة وصالح مصطفى عبده 44 سنة.
 

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المطرية بورسعيد طريق المطرية بورسعيد الجديد تصادم مصرع اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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