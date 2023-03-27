السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع بأبوزعبل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق مصنع فوم بمنطقة أرض جمعية النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، بنسبة حوالي 50%، على مساحة 1500 متر، كما تم السيطرة على حريق بمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق كانت قد وصلت النيران لهما، وجارى أعمال السيطرة على الحريق بالكامل.

وكانت شهدت منطقة أرض جمعية النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، نشوب حريق هائل بمصنع فوم، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة السيطرة عليها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجري الدفع بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة التعامل ما إذا كان هناك مصابون أم لا، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمصنع فوم بمنطقة بأرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، ملك المدعو "أحمد ح"، وأن المصنع مقام على مساحة 1500 متر.