فضل الصوم بفعاليات «سهرة رمضانية» بثقافة بني سويف والغربية

عقد قصر ثقافة بني سويف محاضرة عن "فضل صوم رمضان"، شارك بها الشيخ عبد الرحمن ناصر وكيل وزارة الأوقاف، ضمن فعاليات برنامج "سهرة رمضانية" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

تحدث الشيخ عبد الرحمن عن شهر رمضان المبارك، موضحا أنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وشهر العتق والغفران، ثم أوضح أن لصوم رمضان فضائل كثيرة، حيث أنه كفارة للذنوب لمن صامه، إيمانا بالله وتصديقا بثوابه وإخلاصا له فيه، فالغرض الحقيقي من الصوم هو بلوغ التقوى، واكتساب مقاومة الشر والفتنة، وتدريب النفس على الصبر، فالصائم الذي يمتنع عن المباحات أثناء صيامه من طعام وشراب، تتربى نفسه على الامتناع عن المحرمات في كل وقت وحين، ثم ذكر بعض مبطلات الصيام في رمضان.

الندوة جاءت في إطار الدور الدعوي والتثقيفي المشترك بين وزارتي الثقافة والأوقاف، ونظمها فرع ثقافة بني برئاسة د. أحمد خليفة، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويهدف البرنامج إلى رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجمهور، من خلال نشر القيم الفاضلة.

فى الوقت ذاته؛ شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدير حسانين، مسئولة الإعلام الصحي بمحافظة الغربية، خلال كلمتها بالمحاضرة التثقيفية التي عقدتها مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، تحت عنوان "خطوات لصحة سليمة في رمضان"، أن من أهم الخطوات الواجب اتباعها في شهر الصيام هي شرب كميات وافرة من المياه في الفترة من بعد الإفطار وحتى قبل آذان الفجر، كما شددت بضرورة الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالفواكه والخضراوات الطازجة، وبخاصة الغنية بالألياف، بجانب الإقلال من تناول الملح والسكر.

وشهد قصر ثقافة الطفل بطنطا توافد العديد من طلبة وطالبات مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، وذلك للمشاركة في فعاليات الورشة الفنية لعمل نماذج ومجسمات من فانوس رمضان، حيث تسابق الأطفال في تصميم أشكال متنوعة من زينة الشهر المبارك باستخدام خامات الفوم والورق الملون والكرتون.

ونظم قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة توعوية بعنوان "فقه المرأة في رمضان"، تناول خلالها الشيخ عبد الرحمن جمعة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، أبرز مبطلات الصيام الواجب على كل سيدة التعرف عليها، مشيرا إلى أن الله قد رفع عن المرأة مشقة الصوم في الشهر الكريم تخفيفا عنها في العديد من الحالات، كما أكد بأن المرأة لها عظيم الأجر لما تقوم به من أدوار مهمة وعظيمة داخل أسرتها ومجتمعها التي تعيش فيه.

يذكر أن احتفالات الثقافة بالغربية بشهر رمضان المعظم سوف تنطلق يوم 10 من الشهر الكريم، وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، منها المحاضرات والندوات التثقيفية، والورش الفنية، والعروض الفنية والموسيقية، وتنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس.