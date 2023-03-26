أمناء الحوار الوطني يؤكد مواصلة استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، مواصلة استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي، مؤكدا ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.

وعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الايجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.