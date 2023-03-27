الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئى لمنزل مكون من طابقين دون إصابات بالمنيا

انهيار جزئي لمنزل
انهيار جزئي لمنزل

انهار منزل مكون من طابقين في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، وتم فرض كردون أمني وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار جزء من منزل أحمد محمد سيد بشارع المدرسة الإعدادية القديم بحارة الشيخ فتح الباب بحي شمال مدينة ملوي. 

بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين انهيار منزل مكون من طابقين علي مساحة 70 متر مربع، دون إصابات بشرية، وتم فصل المرافق وعمل كردون أمني حفاظا علي حياة المارة، كما تم إخطار لجنة المنشآت الآلية للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير تفصيلي بموقفه الإنشائي.

 

 

انهيار جزء من منزل مدينة ملوي بالمنيا دون إصابات بشرية قوات الحماية المدنية بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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