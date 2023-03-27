الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: معارض أهلا رمضان وكلنا واحد نجحت فى تخفيف العبء عن المصريين

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي

ثمن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، المجهودات المبذولة من الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر المصرية في شهر رمضان المبارك، من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية.

وأشاد الكحيلي، في بيان له الأحد، بما حققته معارض أهلا رمضان، ومبادرة كلنا واحد التي تطلقها وزارة الداخلية لتوفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين كافة ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه المبادرات نجحت في تخفيف العبء عن الأسر بشكل كبير، في الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، ما جعل الأسر المصرية توفر كل احتياجاتها الخاصة بالشهر الكريم.

وأشار إلى أن معارض أهلًا رمضان ومبادرة كلنا واحد، تعكس دعم الدولة والقيادة السياسية المواطنين، خصوصا الأسر الأكثر احتياجًا، لتحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، في ظل استغلال بعض التجار لزيادة قيمة السلع الغذائية على المستهلكين من الأهالي.

كما أشاد الكحيلي في بيانه بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة كتف بكتف، في المساهمة أيضا ومساعد الأسر المصرية وتخفيف العبء عن كل المواطنين في شهر رمضان المبارك.

النائب مصطفى الكحيلى مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن رمضان المبارك توفير السلع

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