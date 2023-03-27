سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مارس 2023
يرتفع معدل البحث بشكل يومي لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023 وآخر ما وصل إليه مقابل الجنيه المصري وتأثير ذلك على أسعار السلع المختلفة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023
ننشر لكم خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8366 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك البركة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والأجنبية
يورو
33.1771 جنيه للشراء
33.2961 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.7131 جنيه للشراء
37.8437 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.5071 جنيه للشراء
33.6294 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.5898 جنيه للشراء
23.6711 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2082 جنيه للشراء
8.2357 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6416 جنيه للشراء
100.9981 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3962 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصيني
4.4896 جنيه للشراء
4.5047 جنيه للبيع