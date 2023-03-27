سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مارس 2023

يرتفع معدل البحث بشكل يومي لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023 وآخر ما وصل إليه مقابل الجنيه المصري وتأثير ذلك على أسعار السلع المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023

ننشر لكم خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8366 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك البركة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والأجنبية

يورو

33.1771 جنيه للشراء

33.2961 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.7131 جنيه للشراء

37.8437 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.5071 جنيه للشراء

33.6294 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.5898 جنيه للشراء

23.6711 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2082 جنيه للشراء

8.2357 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.6416 جنيه للشراء

100.9981 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3962 جنيه للشراء

8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصيني

4.4896 جنيه للشراء

4.5047 جنيه للبيع