الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مارس 2023

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023

يرتفع معدل البحث بشكل يومي لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023 وآخر ما وصل إليه مقابل الجنيه المصري وتأثير ذلك على أسعار السلع المختلفة.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023

 

ننشر  لكم خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.


سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 
30.8366  جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك البركة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 في نهاية التعاملات

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 26-3-2023

سعر الدولار اليوم 26-3-2023 مقابل 3 عملات

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 مارس 2023 فى البنوك


أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والأجنبية

يورو
33.1771  جنيه للشراء 
33.2961 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.7131 جنيه للشراء 
37.8437 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
33.5071 جنيه للشراء 
33.6294 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
23.5898 جنيه للشراء 
23.6711 جنيه للبيع

ريال سعودى
8.2082 جنيه للشراء 
8.2357 جنيه للبيع

دينار كويتى
100.6416 جنيه للشراء 
100.9981 جنيه للبيع

درهم إماراتي
8.3962 جنيه للشراء 
8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصيني
4.4896  جنيه للشراء 
4.5047 جنيه للبيع

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