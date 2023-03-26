الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 مارس 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

يزداد بحث المصريين عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البنوك، خاصة مع فتح موسم العمرة والحج لهذا العام 2023.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البنوك

نعرض لكم خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2084 جنيه للشراء 
8.2357 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 
8.19 جنيه للشراء 
8.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 
8.19 جنيه للشراء 
8.21 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 
8.19 جنيه للشراء 
8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية
8.11 جنيه للشراء
8.21  جنيه  للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 
8.18 جنيه للشراء 
8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 
8.17 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم


دولار أمريكي 

30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

يورو
33.5394 جنيه للشراء 
33.6519 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.9030 جنيه للشراء 
38.0355 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
33.6256 جنيه للشراء 
33.7431 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
23.4652 جنيه للشراء 
23.5450 جنيه للبيع

ريال سعودى
8.2084 جنيه للشراء 
8.2357 جنيه للبيع

دينار كويتى 
100.7317 جنيه للشراء 
101.0905 جنيه للبيع

درهم اماراتى 
8.3965 جنيه للشراء 
8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى 
4.5139 جنيه للشراء 
4.5297 جنيه للبيع

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