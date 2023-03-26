سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 مارس 2023 فى البنوك
يزداد بحث المصريين عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البنوك، خاصة مع فتح موسم العمرة والحج لهذا العام 2023.
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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البنوك
نعرض لكم خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2084 جنيه للشراء
8.2357 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.19 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية
8.11 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
8.17 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكي
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.5394 جنيه للشراء
33.6519 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.9030 جنيه للشراء
38.0355 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.6256 جنيه للشراء
33.7431 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.4652 جنيه للشراء
23.5450 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2084 جنيه للشراء
8.2357 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.7317 جنيه للشراء
101.0905 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3965 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.5139 جنيه للشراء
4.5297 جنيه للبيع